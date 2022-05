Huntik 5D, il più grande videogame d’Europa in 5D nel parco divertimenti alle porte di Roma

Prezzo non disponibile

In occasione del Ponte del 2 giugno, a MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, riapre Huntik 5D, il più grande videogame d’Europa in 5D.

Alle porte di Roma, sarà possibile vivere un viaggio in 5D alla ricerca dei segreti racchiusi nel potere dei Titani: sali sulla vettura, indossa gli occhiali per la visione dei filmati, impugna la pistola laser e preparati a sfidare ancestrali creature Trigrifoni, enormi Minotauri, Coccodrilli Guardiani fra templi, castelli e tetre caverne.

Huntik 5D è un’attrazione nuova nel suo genere. Un binario sul quale corre un veicolo da 8 posti (2 file da 4) che può ruotare, inclinarsi e rollare. Nel percorso, altamente scenografico e innovativo, con effetti audio e luci, sono presenti, oltre agli schermi, bersagli fissi e mobili a tema dai teschi, agli scudi e alle armature. Huntik 5D è stato oggetto di un importante restyling per la riapertura 2022.

All’esterno nuovi colori, con tonalità sempre più vivaci, all’interno rinnovati i proiettori e gli occhiali 3D usa e getta per un’esperienza spettacolare! Premiata come attrazione game, è la più bella e sorprendente Dark Ride esistente in Europa.