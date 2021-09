MagicLand, la Festa di Fine Estate

Sabato 11 Settembre MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, aspetta grandi e piccini con una serata ricca di emozioni all’insegna del puro divertimento con scintillanti fuochi d’artificio, per la Festa di Fine Estate.

In questa occasione, il Parco chiuderà straordinariamente alle 23.00, per permettere a tutti i visitatori, diurni e serali, di godere dello spettacolo pirotecnico, a cura dell’azienda Rdf Pyro, in programma a partire dalle ore 22.00. L’evento sarà anche l’occasione per continuare i festeggiamenti dei 10 anni di MagicLand. Una magica serata che avrà come protagonisti la luce e la creatività tecnica.

Per poter offrire un divertimento in tutta sicurezza, saranno applicati stringenti protocolli anti Covid e i posti saranno limitati. Sarà possibile acquistare on-line il biglietto serale, con ingresso a partire dalle 18.00, a € 9.90, oppure direttamente in cassa a € 14.90. Per chi non possedesse il Green Pass, MagicLand offre la possibilità di effettuare dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.30 un tampone antigenico a € 1.

Il divertimento e l’emozione continuano tutti i weekend di settembre e ottobre fino all’attesissimo Halloween, l’evento più terrificante dell’anno, tra orde di famelici zombie e zucche stregate, da sabato 9 ottobre.

E' possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...