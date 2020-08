Halloween a Magicland: "Cercasi zombie" per l'evento più terrificante dell'anno

Per chi ha spirito da zombie o è appassionato di horror, MagicLand - in vista del prossimo Halloween - lancia un annuncio speciale: "Assumiamo 100 zombie".

Tutti gli aspiranti potranno inviare la loro candidatura entro e non oltre il 10 settembre per partecipare ai casting zombie che, nel rispetto delle normative anti-covid, si terranno rigorosamente online. Un’occasione ghiotta che offre l’opportunità di lavorare per il più terrificante evento dell’anno targato MagicLand.

Collegandosi al seguente link https://bit.ly/casting_zombie_20, sarà possibile consultare tutte le informazioni per inoltrare la propria candidatura. Basterà inviare curriculum, foto e il relativo modulo privacy - seguendo le indicazioni riportate - all’indirizzo di posta elettronica indicato. La foto dovrà essere rappresentativa: i candidati dovranno essere truccati oppure indossare la maschera o i costumi che possano ben rappresentare il personaggio preferito. Non si richiedono particolari esperienze precedenti o doti scenografiche, ma solo spirito da morto vivente.

I migliori verranno selezionati da un’apposita giuria di esperti; a seguire i candidati prescelti saranno contattati per un casting on-line: ai finalisti verrà proposto un contratto di lavoro per le serate in calendario.

Halloween a Magicland

Dal 10 ottobre, tutti i weekend, MagicLand arricchisce l’offerta con la tenebrosa atmosfera di Halloween che raggiungerà l’apice del terrore con l’Halloween Night del 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno. Per questa serata specifica - in cui il Parco chiuderà i suoi battenti alle ore 24.00 - sarà possibile acquistare il biglietto serale esclusivamente online e gli ingressi saranno contingentati. In questo modo il Parco Divertimenti, anche grazie alle sua enorme estensione, potrà garantire - ancora una volta - un divertimento in totale sicurezza, assicurando il distanziamento sociale richiesto dalle normative anti-covid.

Un susseguirsi di appuntamenti all’insegna del terrore e della paura tra street animation funerea e Tunnel dell’orrore all’interno del Palabaleno che, per l’occasione, verrà allestito a tema Alcatraz. Potrete varcare la soglia di un vero e proprio carcere a prova di fuga tra i terrificanti corridoi della prigione; un penitenziario chiuso nell'isolamento più totale delle sue strutture di massima sicurezza. Alla pari dell’omonima prigione tristemente famosa, il Palabaleno verrà ripartito in blocchi di celle primitive per ospitare i peggiori criminali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l’occasione, il Parco Divertimenti sarà invaso da un'orda famelica di zombie che terrorizzeranno a morte gli ospiti.