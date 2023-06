Magicherie di Strega, la Notte di San Giovanni

Quale migliore occasione per festeggiare la Notte di San Giovanni? Magicherie di Strega, Notte di San Giovanni, Sabato 24 Giugno, al Casale “Cascina di Sotto”, Via di Boccea 922, dalle 18:00 alle 24:00!



Una serata per scoprire tutte le tradizioni esoteriche di questo magico momento, fra musica, workshop, aria aperta e buon cibo. Dalle 18:00 ci si potrà immergere nella splendida natura del Casale Cascina di Sotto, a Boccea, con aree dedicate ai seminari e intrattenimenti a tema, musica e danze, punti ristoro per degustazione e aperitivo all'aria aperta, mercatino esoterico e area bimbi con laboratori e giochi a tema!



Durante la Serata ci saranno:



Market Esoterico e Artigianato

Consulti di Cartomanzia e Divinazione

Musica e Danze a tema

Giochi Magici per Bambini

Food & Drink Point (Vegetariano, Vegano, Onnivoro)

Aperitivo e spazio aperto in Campagna

Parcheggio Interno

E tanti intrattenimenti a sorpresa



Programma dei Workshop a tema:



18.00 - Viaggio Vibrazionale con Il Tamburo Sciamanico

19.00 - Manifestazione della Realtà dei Sogni (area esterna)

19.00 - Mandala del Solstizio con i Tarocchi

20.00 - Erbe Solstiziali e Acqua di San Giovanni

21.00 - Crea il tuo Amuleto con le Erbe (area interna)

21.00 - Rito Wicca del Solstizio d'Estate

(a cura della Italus Associazione Wicca)

22.00 - Performance Danza Rituale

22.30 - Cerchio di Tamburi Sciamanici e Danze intorno al Fuoco



Ci sarà l’area market esoterica e artigianato dedicata, con ogni genere di oggetti e curiosità a tema, cristalli, incensi naturali, bacchette fatte mano, talismani, orgoniti, pentasfere energetiche, abbigliamento, accessori, libri, tarocchi, manuali di magia e quanto di più curioso e interessante si possa immaginare.



Molti gli esperti di cartomanzia che parteciperanno per letture e divinazione, tarocchi, astrologia tradizionale ed evolutiva, carte sciamaniche e angeliche, divinazione con le rune tradizionali e delle streghe.



Contributo socio per tutte le attività culturali, seminari e laboratori, parcheggio, euro 5.00

(Bambini sotto i 14 anni e Disabili con accompagnatore Gratuito)



Evento a cura dell’Associazione Culturale Anima Verde