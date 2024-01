Domenica 7 Gennaio, dalle 10:00 alle 19:00, un'occasione per scoprire tutte le tradizioni esoteriche legate all'Epifania, una festa sia per grandi che per bambini! Durante la giornata ci saranno seminari, dimostrazioni e workshop a tema tenuti da professionisti nel settore esoterico e folkloristico. Tanti gli argomenti trattati, dalla simbologia magica alle tradizioni delle streghe e delle antiche herbarie, presentazioni di libri e laboratori esoterici.



Molte le attività ricreative e i laboratori artistici per i più piccoli, sarà presente l'area giochi stregati con giocoleria, bolle di sapone, magia e trucca bimbi!



Programma dei Seminari



14 00 - Fatture, come riconoscerle e liberarsene

15.00 - Lavorare con i Draghi

16.00 - Il Cavaliere dell'Apocalisse

17.00 - Incantesimi di Protezione e Purificazione

18.00 - Divinazione con la Sfera di Cristallo



L’evento si svolgerà alla Città dell'Altra Economia, a Largo Dino Frisullo, Ex-Mattatoio, al centro della Roma storica di Testaccio, con un ampio spazio al coperto per i workshop della giornata. All’esterno sul piazzale ci sarà l’area market esoterica e artigianato dedicata, con ogni genere di oggetti e curiosità a tema, cristalli, incensi naturali, bacchette fatte mano, talismani, orgoniti, pentasfere energetiche, abbigliamento, accessori, libri, tarocchi, manuali di magia e quanto di più curioso e interessante si possa immaginare.



Molti gli esperti di cartomanzia che parteciperanno per letture e divinazione, tarocchi, astrologia tradizionale ed evolutiva, carte sciamaniche e angeliche, divinazione con le rune tradizionali e delle streghe.



Non mancherà l'angolo street food con tantissime specialità!



Magicherie di Strega è un progetto culturale a cura dell’Associazione Anima Verde, che da anni presenta su Roma iniziative a favore della cultura esoterica, folkloristica e spirituale.