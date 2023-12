Magic Christmas, Capodanno a MagicLand

Il 31 dicembre 2023 e l'1 gennaio 2024 resterà aperto MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, allestito in tema per le festeggiare il Natale e il Capodanno.

Attraverso la magia del Magic Christmas, in collaborazione con il "Regno di Babbo Natale", il parco offrirà parate, spettacoli e attrazioni per grandi e piccini. Fra questi lo "Shock" dove si potrà ammirare dall'alto il Castello di Babbo Natale dove sarà possibile incontrare Babbo Natale che donera ai bambini il libro "Lucy e il Mistero della Magia Perduta" (si potrà assistere anche alla rappresentazione teatrale, ndr) e le parate degli elfi. Fra le altre proposte ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio 100% ecologica, il mercatino di natale, l’Elf Face painting, il truccabimbi natalizio; i tanti golosi street food ed il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale.

Per entrare a MagicLand si dovranno acquistare, online o in cassa, i biglietti dal costo di 9,90-15 euro per gli adulti mentre per i bambini alti fra i 100 e 140 cm il costo è di 1 euro. Per tutti i piccoli di altezza inferiore ai 100 cm l'ingresso è gratuito.