Magia cinese - La festa della Cina: cibo tradizionale, spettacoli, arti marziali

Sabato 25 Maggio dalle ore 18:00 e Domenica 26 Maggio dalle ore 12:00 terza edizione del CINE FEST dedicata alla MAGIA e al CIBO CINESE



Unisciti a noi mentre esploriamo l'incredibile patrimonio culturale della Cina nel villaggio saranno presenti: cibo tradizionale cinese, spettacoli di magia cinese, mostre di ricamo, spettacoli di danza e musica tradizionale dimostrazioni di arti marziali, massaggi e molto altro ancora.



IL VILLAGGIO

Allestiremo il giardino e le sale interne con decorazioni tipiche cinesi, immagini e video della Cina attuale. Nel villaggio per tutta la durata dell’evento troverete:



CIBO CINESE

Ravioli, baozi, noodles, anatra laccata e tanti altri piatti tipici preparati dagli chef dei ristoranti Lao Hot Pot e Ju Bao Lou.



CERIMONIA DEL TE’

Per tutta la durata dell'evento cerimonia del tè a cura di Cina in Italia.



RICAMI CINESI

Esposizione di ricami cinesi



LABORATORI

Laboratori di ideogrammi cinesi per imparare a scrivere i primi caratteri;



CORSO DI CUCINA

Sabato ore: 18:30 – 20:00 – 21:30

Domenica ore 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30 – 18:00

Conoscere la Cina attraverso i sapori e profumi, portando il suo cibo squisito nelle nostre case.

E quale più rappresentativo dei ravioli cinesi? Simboli di unione familiare e prosperità economica, sono infatti presenti su tutte le tavole ad ogni occasione importante.

E Marilù Cataldi, grande appassionata di viaggi ed esperta di cucina cinese, porterà i ravioli anche nelle vostre cucine.

Durante i suoi laboratori, imparerete le tecniche e le chiusure più tradizionali, e tutti i segreti, dall' impasto alla cottura, per ottenere dei ravioli perfetti proprio come quelli dei ristoranti.

N.B.: per evitare inutili sprechi ed in un' ottica di rispetto ambientale, siete tutti invitati a portare con voi un contenitore per l'asporto dei ravioli.

Costo delle lezioni: 5€

Informazioni e prenotazioni

Marialuisa:

Telefono 3286263163

Email: maril74@hotmail.it



SPAZIO GIOCHI

Spazio giochi con costruzioni in legno per costruire modellini di edifici con elementi architettonici tradizionali cinesi.





TRATTAMENTI DI BENESSERE CINESE – KO BI DO “ANTICA VIA DELLA BELLEZZA”

Il Ko bi do, conosciuto come Kobido, è noto come il “Massaggio dell’Eterna Giovinezza”.

E’ un antico sistema tradizionale di massaggio terapeutico, nato in Cina circa 7.000 anni fa. E’ un insieme di antiche tecniche che, combinate tra loro, danno origine a un trattamento manuale del collo, del viso e della testa. Lo scopo del Kobido è quello di dare benessere, vigore, armonia e quiete per mantenere inalterata nel tempo la propria energia e bellezza. A cura di Chiara Alessandrini. Per info e prenotazioni

Email: Cinafest24@gmail.com

Telefono: 3518962922



STAND DELLA SCUOLA DI KUNG FU, QI Gong e Ginnastica dei 5 animali – K.T.S.M.A.N.T.I.S. Kung Fu con la partecipazione del Maestro Alessandro Cossu responsabile europeo per lo stile della Mantide del Sud Kwong Sai Jook Lum.



MARKET

Piccolo mercatino delle pulci, con tè, stoffe, libri, lanterne e prodotti di artigianato cinese e non solo.





PROGRAMMA SPETTACOLI DI SABATO 25



Ore 19:00 Concerto di musica tradizionale cinese con Gao Chuanyan al guzheng e Pasquale Pellegrino al violoncello.



Ore 21:00 Spettacolo di Magia Cinese

Sette importanti artisti direttamente dalla Cina a Roma per due esibizioni imperdibili.

Spettacolo gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti.

Prenota il tuo posto inviando un’email a info@cinainitalia.com specificando il giorno il giorno e il numero dei partecipanti.



PROGRAMMA SPETTACOLI DI DOMENICA 26



Ore 12:00 Lezione aperte e dimostrazioni di Kung Fu, QI Gong e Ginnastica dei 5 animali a cura della Scuola K.T.S.M.A.N.T.I.S Kung Fu.



Ore 13:45 Danze tradizionali e moderne eseguite dagli alunni della scuola Mencio di Roma (Palco esterno)



Ore 15:00 Zhang Changkang Taiji – scuola di Taiji Quan e Zhang Bao Zhong Taiji Academy presenta l’arte millenaria di benessere e saggezza del Taiji Quan



Ore 16:00 Lezione aperte e dimostrazioni di Kung Fu, QI Gong e Ginnastica dei 5 animali a cura della Scuola K.T.S.M.A.N.T.I.S Kung Fu.



Ore 16:00 Lezione pratica di lingua cinese (Palco interno)

inizia a dire le tue prime frasi in cinese già entro 30 minuti di lezione (a cura di Lucia Meilù fondatrice di Cinese Pratico, La Prima Scuola Online di Cinese Mandarino).

“La lingua cinese mi incuriosisce e sarebbe bello iniziare a studiarla, ma so che è così difficile! E poi, se non imparo subito tutti quei caratteri, come faccio a poter poter comunicare con le persone?”

Se hai anche tu hai in testa questi pensieri, allora non puoi perderti questa lezione.

Lucia Meilù, è specializzata nell’insegnamento pratico della lingua cinese ed i suoi corsi sono già stati seguiti da più di 5000 persone. Durante la lezione ti spiegherà perchè ti hanno convinto che la lingua cinese sia difficile, come è possibile iniziare a parlare cinese senza partire dalla scrittura dei caratteri ed insieme a lei in soli 30 minuti imparerai a presentarti ed alcune espressioni super utili che puoi iniziare ad utilizzare davvero sin da subito!



Ore 16:30 A tavola con i cinesi, 5 cose che devi sapere per non fare figuraccia a tavola sul lavoro o con e gli amici

a cura di Ilaria Tipà del Club Giovani Amici della Cina.

Lavori con la Cina? Hai partner o amici cinesi con cui può capitarti di andare a mangiare fuori o di ricevere un invito a cena? Allora devi assolutamente conoscere cinque aspetti fondamentali della cultura cinese legati allo stare a tavola insieme che ti permetteranno di fare bella figura e di stupire i commensali con alcune espressioni direttamente in cinese!

Ilaria Tipà, interprete di conferenza professionista è la presidente del Club Giovani Amici della Cina, la prima associazione culturale italiana che riunisce studenti, studiosi e appassionati di lingua e cultura cinese. Le attività del Club spaziano dalla formazione professionale per chi parla cinese, alle attività per il potenziamento della lingua e agli eventi di aggregazione, online e offline.



Ore 17:00 Canzoni eseguite dal coro Bambini in Music Studio



Ore 17:30 Esibizione di danza dei ragazzi del gruppo Huaxing



Ore 18:00 Lezione aperte e dimostrazioni di Kung Fu, QI Gong e Ginnastica dei 5 animali a cura della Scuola K.T.S.M.A.N.T.I.S Kung Fu.





ORGANIZZATORI EVENTO

Cina in Italia

Ufficio del turismo cinese

Cina in Italia



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:

Area Altalene

Area Verde

Pet Friendly





Gallery