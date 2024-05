Madre-perla alla Cappella Orsini

Nell'ambito della rassegna teatrale inserita nel programma del Festival "De Rebus Amoris" organizzato dalla Fondazione Cappella Orsini, il prossimo mercoledì 29 maggio vanno in scena due performance firmate da Giorgia Filanti.



Il primo, "Madre - Perla" scritto da Antonio Mocciola, dove viene utilizzato l'archetipo della diva per indagare sugli aspetti più deteriori del successo, sulla famiglia vissuta come estensione del proprio ego e sulla condizione spesso letale dei "figli d'arte" è affidato all'interpretazione di Teresa Ruggeri.



La rabbia, la frustrazione, l'elemento femminile alla ricerca dell’impossibile eterna bellezza, fanno di MADRE-PERLA uno sguardo spalancato sull' anima umana e sulla sua inesorabile e affascinante fallibilità.



A seguire "PERFORMING 4: 48" un lavoro performativo immaginifico ideato da Giorgia Filanti che dirige Serena Borelli, una visione surreale dove le emozioni, il flusso poetico prende forma in una figura femminile, che diventa esse stessa carne, sangue e sessualità dichiarata e sofferta. Un inno alla vita vissuta bruciando come una "falena " nella continua e impossibile richiesta di amore in una società non in grado di accettarci per la nostra " unicità ". Il BISOGNO VITALE PER CUI MORIREI : ESSERE AMATA.



