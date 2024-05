Mädchenchor am Dom zu Speyer e Speyerer Domsingknaben in concerto

L’Associazione Internazionale Amici della Musica Sacra ha il piacere di presentare il Mädchenchor am Dom zu Speyer e i Speyerer Domsingknaben. Le due prestigiose formazioni corali del Duomo di Speyer si esibiranno eccezionalmente insieme in un concerto che avrà luogo sabato 11 maggio 2024, alle ore 16, presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio, con un programma di brani di polifonia sacra che spazia dal repertorio gregoriano fino ad autori contemporanei. Il podio vedrà alternarsi i maestri Markus Melchiori e Joachim Weller.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino al raggiungimento della massima capienza posti.



Per informazioni relativi ai concerti 2024:

Associazione Internazionale Amici della Fondazione pro Musica e Arte Sacra



https://www.amicimusicasacra.com/concerti.asp?stato=OK