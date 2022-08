Madame De Freitas e Seu Conjunto al Village Celimontana

Dal 10 al 14 agosto al Village Celimontana Brasilian Festival, con "BOTEQUIN DE MARIA, That Night in Rio"!

C'era una Volta a Rio ... un invito ad un viaggio nei tropici del tempo che fù!

Dagli anni 30 all'esplosione della Bossa.

Madame de Freitas, originaria di Blumenau, una valle colonizzata da tedeschi nel 1850 situata nel sud del Brasile e venuta a vivere in Italia diciott'anni fa ed oggi porta in scena il sapore della sua terra con quel sapore di varietà che la contraddistingue. Dal samba degli anni 30 ad arrivare alla modernissima Bossa Nova con sonorità classiche e formazione acustica. Che gli spiriti della musica ci accompagnino in questo nuovo ed entusiasmante viaggio !

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

MADAME DE FREITAS E Seu Conjunto! con

Simone Paoletti - chitarra

Leonardo Bevilaqua - percussioni

Marco Severa - Flauto