Mad Dogs in concerto

Dopo una lunga assenza dalle scene, tornano finalmente in pista i mitici Mad Dogs, divenuti celebri negli anni Ottanta come house band del Big Mama.



La formazione attuale è costituita da Mick Brill, George Sims, Derek Wilson, Mark Hanna e Luigi Gargiulo, tutti musicisti con alle spalle una serie di importanti collaborazioni con artisti come Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Patty Pravo, Roberto Ciotti, Alex Britti.



Dopo tanti anni, i MAD DOGS hanno ritrovato la voglia e la forza di riunirsi, per continuare a proporre il messaggio musicale in cui hanno sempre creduto, ovvero quello del Rock Blues. La caratteristica principale dei MAD DOGS è il repertorio di cover ispirate dall’inconfondibile British Sound, uno stile vero e originale che imprime un marchio indelebile alla loro musica, proposta da chi la Brit-invasion – l’esplosione musicale e culturale che negli anni Sessanta ha spopolato sui giradischi e nelle sale concerti di tutto il mondo, Italia compresa – non l’ha vista passare ma l’ha vissuta da protagonista.