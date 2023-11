"Macchine del Tempo", la mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma

Quando Dal 25/11/2023 al 24/03/2024 Dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00, lunedì chiuso. L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura

Prezzo Intero € 12,50 - ridotto € 10,00 - ragazzi dai 7 ai 18 anni € 6,00. Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni. Il biglietto è valido per visitare anche le mostre Don McCullin a Roma e Boris Mikhailov: Ukrainian Diary. Con un biglietto supplementare di € 1.00 è possibile visitare la mostra L'Avventura della moneta. Primo mercoledì del mese ingresso gratuito per gli under 30 (dalle 14.00 a chiusura).