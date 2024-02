"Ma non avevamo detto per sempre?", lo spettacolo al Teatro Tor Bella Monaca

Lei farmacista. Lui attore e scrittore sempre alla ricerca del grande salto artistico.Lei è stufa di essere quella pragmatica della coppia, quella che provvede alla sussistenza, quella su cui ci si può contare. Lui è stufo di non essere capito, forse ha sbagliato a trascorrere trent’anni con una donna che fondamentalmente “non parla la sua lingua“. Ma è convinto di avere ancora degli anni importanti davanti a se’ ed è deciso a lasciarla. Volevano due figli ma non sono arrivati e, prima per gioco poi forse per non impazzire, hanno inventato di avere messo al mondo…Polonio.

Per lui: personaggio shakespeariano dell’Amleto, padre di Ofelia.

Per lei: elemento chimico radioattivo la cui scoperta è attribuita a Pietro e Maria Curie. Ci giocano con questo figlio inventato, giocano con le parole, con il futuro da costruire, col suo affidamento ora che hanno deciso di separarsi. Sono cinici, spietati, disarmanti.

Tutto sembra galleggiare in un contesto metateatrale, dove loro si muovono con estrema disinvoltura. Lui è in crisi perché il mondo è cambiato, non è più ispirato, e per continuare la rima “ancorato” ad un modo di concepire l’arte che nessuno cerca più. Lei invece è perfettamente in sintonia con la contemporaneità: il mondo ha bisogno di chimica. Per dormire, per mangiare, per scopare, per cagare. I binari su cui viaggiava il loro matrimonio si stanno irrimediabilmente allontanando, ma! C’è un MA!

L’amore. Lo provano ancora? Lo proveranno ancora?…Certamente lo hanno conosciuto e allora tutto si può fare. Lei suggerisce di usare la loro storia personale per la commedia che Lui dovrà scrivere e così Lui ha finalmente il successo che cercava da tanto, da troppo. Si lasceranno? Si ritroveranno? Di sicuro hanno ragione i grandi filosofi Coma_Cose: comunque andrà, l’addio non è una possibilità.