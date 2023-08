Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nel cortile del Lotto29/B (via G. De Marignolli 10) dal 1 al 7 agosto è in scena "M'illumino di teatro a Garbatella". Sette giorni di arte, teatro, musica e iniziative per i più piccoli e tutto a ingresso libero.

Sette giorni di arte, teatro, musica e iniziative per i più piccoli a ingresso gratuito, l’ambiente circostante fa da palcoscenico agli spettacoli che sono in scena al tramonto per sfruttare al meglio la luce naturale.

La rassegna nasce con l’idea di riportare il teatro nello spazio della comunità, nella convinzione che la cultura sia condivisione di un’esperienza ed elemento fondamentale del vivere sociale, in un momento in cui sembra prevalere il più cinico individualismo; in questo la Garbatella non ha perso l’identità di quartiere popolare a misura d’uomo, uno spazio che raccoglie il meglio del piccolo paese e il meglio della metropoli.

Dal 1 al 7 agosto in programma spettacoli di teatro e musica per bambine e bambini e per tutti.