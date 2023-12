"M.i.t.O", per un Museo Interattivo delle Tecnologie Obsolete con Marco Schiavoni

La memoria di ciascuno di noi rischia di essere cancellata dalla obsolescenza programmata; diapositive, vhs, super8, dischi in vinile, con il passare delle mode tecnologiche non sono più fruibili e vanno perduti. Il compositore Marco Schiavoni, che custodisce da anni nel suo Memory Garden a Spoleto oltre ventimila oggetti - pellicole degli anni anni ‘50, vhs anni 80, betamax, betacam, registratori, grammofoni, proiettori di pellicole e videoregistratori degli anni 70 - tutti perfettamente funzionanti, il 7 dicembre alle 11, presso le Mura del custode a Malborghetto, racconterà il suo progetto, il Museo Interattivo delle Tecnologie Obsolete;

M.i.t.O sarebbe un luogo unico, dove riscoprire con le proprie orecchie e i propri occhi le diverse qualità di ascolto e visione della musica, del cinema e della televisione grazie ad apparecchiature specifiche, alcune rarissime, necessarie per la riproduzione di un archivio immenso della memoria analogica su danza, teatro, cinema, musica, arti visive. Nel corso della performance, che si svolge nell’ambito della rassegna di eventi gratuiti Incontr’arti, nata dalla collaborazione tra la Soprintendenza Speciale di Roma e Teatri di Pietra, il pubblico potrà vedere in funzione alcune apparecchiature del secolo scorso, perfettamente funzionanti: un grammofono del 1934, un registratore a bobine degli anni 70, un videoregistratore VHS degli anni 90, un proiettore per pellicole super8 e un proiettore per diapositive. Si potranno portare con sé pellicole 8 o super8mm, diapositive, VHS, ma anche fotografie, dischi in vinile, audiocassette, nastri analogici open-reel, e assistere al processo di trasformazione in file digitale.

Prima di ogni spettacolo, dalle 10, l’area archeologica sarà aperta gratuitamente al pubblico. Ingresso gratuito, inizio performance/incontro ore 11.

Info www.teatridipietra.it - 3519072781