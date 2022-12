"M'ama non m'ama" al Teatro de' Servi

Sabato 3 dicembre alle 21.00 al Teatro de’ Servi, sesto appuntamento della rassegna “I Concerti nel Parco, Autunno 2022” , con lo sfizioso progetto “ M’ama non M’ama” , un programma musicale per soprano e pianoforte di brani che raccontano giochi, sofferenze e contrasti amorosi. in una carrellata che va dal repertorio colto al popolare fino al contemporaneo.



Federica Raja e Serena Marotti,già conosciute per la loro attenzione alla liederistica tedesca, hanno scelto un repertorio estremamente vario e scintillante che parte dal Lied romantico di Schubert e Schumann, alle brillanti arie da camera di Rossini e Donizetti che apriranno a loro volta la strada verso alcune delle più belle canzoni napoletane. di Di Giacomo, Bovio, De Curtis. Poi “partiranno i bastimenti” per l’America con alcune songs di George Gershwin e brani tratti da West Side Story di Leonard Bernstein.

E per finire Serena Marotti eseguirà in prima assoluta in Italia un medley per pianoforte solo composto su temi dei fllm a tema amoroso di Ennio Morricone, da Franco Piana, noto jazzista e arrangiatore, presente in sala.Un programma originale, di rara esecuzione in Italia, che attraverso le note di commento delle interpreti condurrà il pubblico in un percorso avvolgente e spiritoso. Il concerto si propone come “the sequel” del progetto originario del duo Marotti – Raja, che, qualche anno fa ottenne un incredibile successo di pubblico, a livello nazionale ed internazionale.

Programma

F.Schubert Heidenröslein Gretchen am Spinnrade

R.Schumann Der Nussbaum Singet Nicht in Trauertönen

G.Rossini L'invito La pastorella

G. Donizetti La conocchia

S. Di Giacomo Te vojo bene assaje

E. De Leva ‘E Spingule frangese

S. Di Giacomo M. P. Costa Era de Maggio

E. A. Mario Santa Lucia luntana

E. De Curtis Torna a Surriento

F. Piana Medley Ennio Morricone

C.Porter So in love

I.Berlin I love a piano

G.Gershwin The man I love Someone to watch over m