"M.a.l.t.a." di Gaetano Mosca al Teatro Duse

Il Teatro Duse è lieto di annunciare l'attesa rappresentazione teatrale "M.A.L.T.A.", una produzione unica che catturerà l'attenzione del pubblico dal 10 al 21 gennaio 2024. Lo spettacolo, con regia e testo firmati da Gaetano Mosca, promette di offrire una riflessione ironica e bonaria sulla vita quotidiana, mentre getta uno sguardo indiscreto sulla famiglia della porta accanto.



In un'epoca in cui l'assurdo e l'irreale sono diventati usuale, se non banale, "M.A.L.T.A." è una commedia sopra le righe che esplora il tema della rinuncia alla privacy in cambio di notorietà e/o denaro. La trama si sviluppa attraverso le vicende di una famiglia che, come in una giostra, viene trascinata dalla forza centrifuga della spersonalizzazione. Deplorando la dipendenza dalla televisione, il nostro spettacolo mette in scena il paradossale rapporto che abbiamo con la tecnologia, dalla quale ci allontaniamo ma che teniamo sempre a portata di mano.



Il cast eccezionale comprende Stefano Antonucci, Alessandra Mosca Amapola, Pietro Monfreda e Carlotta Procino, diretti con maestria da Gaetano Mosca. La regia video è affidata a Stefano Antonucci, mentre la scenografia è curata con talento da Davide Quarta. Il trucco e la parrucco sono nelle esperte mani di Massimiliano Battista, mentre la consulenza musicale di Riccardo Di Pietrogiacomo e le coreografie di Mariné e Sergis Galstyan arricchiranno l'esperienza teatrale con emozioni uniche.



L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano immergersi in un viaggio teatrale coinvolgente e provocatorio. "M.A.L.T.A." offre uno sguardo speciale sulla società contemporanea, invitando il pubblico a riflettere sulla propria partecipazione al "progresso" e sulla sottile linea tra realtà e assurdità.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3351810069. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza teatrale unica al Teatro Duse di Roma!



Informazioni Spettacolo:

Titolo: M.A.L.T.A.



Date: Dal 10 al 21 gennaio 2024



Orari: Ore 21:00 (festivi alle ore 18:00)



Luogo: Teatro Duse, Via Crema, 8, Roma



Regia e Testo: Gaetano Mosca



Cast: Stefano Antonucci, Alessandra Mosca Amapola, Pietro Monfreda, Carlotta Procino



Regia Video: Stefano Antonucci



Scenografia: Davide Quarta



Trucco e Parrucco: Massimiliano Battista



Consulenza Musicale: Riccardo Di Pietrogiacomo



Coreografie: Mariné e Sergis Galstyan