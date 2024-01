"Luz de Luna" di Circo El Grito e "Respire" di Circoncentrique all'Auditorium Parco della Musica

Fabiana Ruiz Diaz, acrobata aerea e co-fondatrice di Circo El Grito e del SIC/Stabile di Innovazione Circense, propone in prima assoluta un appassionante viaggio onirico in cui musica, circo e volo si fondono per donare allo spettatore uno sguardo nuovo verso ignoti stati di coscienza. In punta di piedi la protagonista cerca di incoraggiare una visione del “circo di creazione”, di cui questo lavoro ne è un limpido esempio.

Luz de Luna è lo spettacolo di Circo El Grito (Uruguay - Italia), in programma il 5 gennaio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il nuovo spettacolo da una idea di Fabiana Ruiz Diaz del Circo El Grito in scena con Gennaro Lauro, e la drammaturgia di Michelangelo Campanale, un appassionante viaggio onirico in cui musica, circo e volo si fondono per donare allo spettatore uno sguardo nuovo verso ignoti stati di coscienza.

Il 6 e il 7 gennaio alle 18 è la volta di Respire della Compagnie Circoncentrique, di e con Alessandro Maida e Maxime Pythoud, musiche originali di Lea Petra, pianista Mariano Ferrandez. Uno spettacolo che coniuga umorismo, poesia, emozione, acrobazie circensi, originalità e virtuosismo.