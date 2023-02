Lupercalia Mistica, Erotic e Ritual Art a San Valentino

Il San Valentino targato Borgo della Mistica ha tutte le premesse per essere tra i più audaci e non convenzionali di Roma e non solo. Il progetto che si sviluppa nel cuore della Tenuta della Mistica (accanto all’Acquedotto Alessandrino, in piena campagna ma a Roma) aveva già dato prova di stupire portando la natura e il benessere (del gusto) in città, ma quello che è in programma per la serata degli innamorati va ben oltre.

Nasce così Lupercalia Mistica – Erotic e Ritual Art a cura dell’Art Director Niko Marinelli.

Niko Marinelli, nato a Roma nel 1983, è attore diplomato all’Actor Studio International di Anna d’Abbraccio di Roma. Ha continuato gli studi seguendo il metodo Strasberg in fusione con la meditazione e dal 2017 ha approfondito gli studi sull’Eros e l’Arte del Tantra, che inserisce di volta in volta nelle nuove sperimentazioni di Body Art. Il tutto ha sempre come centro la "Sacralità del corpo" percepito come il tempio dell'Anima. Sempre in ascolto del perfetto equilibrio tra sensualità, pulsioni, fascino e professionalità, arriva a stimolare corde profonde, ancestrali, capaci di elevare l’atto sessuale in sè al di sopra dell'ordinario stato di coscienza nella società contemporanea.

La performance prevista per la sera di San Valentino combinerà elementi della Body Art e del Teatro Sperimentale con la Meditazione Kundalini e Trascendentale. Musica, colori fluorescenti, arte, fuoco, profumi e piante disposte per tutta la sala contribuiranno a dar vita a una “Danza di luce”. Una rappresentazione elegante ed artistica della nudità e dell’eros coinvolgerà gli ospiti a cena che assisteranno ad un rituale di “morte” e “rinascita” in un contesto ancestrale. Tutto avrà inizio con la creazione della dea come in una preghiera, rispettando la sinestesia dei sensi. L’oro dipinto sulla pelle della dea prenderà vita, come per magia, riflettendosi nel fuoco. Una cena quindi fuori dagli schemi, per un San Valentino lontano dal conformismo. A disposizione degli ospiti anche la possibilità di pernottare in camera usufruendo di un prezzo agevolato con il 15% di sconto sul prezzo base.

Il menu di San Valentino

Carpaccio di barbabietola (con frutti rossi e mandorle)

Tartare sull’osso (battuta al coltello servita con una salsa d’uovo e cialda al parmigiano)

Risotto al Franciacorta (con gamberi e gastrique di lamponi)

Guancetta di manzo (servita con sedano rapa e pere al Martini dry)

Mousse al cioccolato bianco (con passion fruit, pistacchio e fragole)

50 € p.p. (bevande escluse)