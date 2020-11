Lungo la riva sinistra del Tevere: via Giulia

Roma ad hoc porterà a passeggio nella lunga e sontuosa via Giulia, riconosciuta come la più elegante strada della città. Il nome deriva dal papa Giulio II che, nel 1508, ordinò al grande Donato Bramante una strada perfettamente rettilinea per cancellare la tortuosità delle vie romane che portavano dal cuore della città sino a San Pietro. Sulla strada, lunga ben 1 Km, si allinearono i palazzi delle più nobili e blasonate famiglie e di celebri personaggi come Raffaello.



Il tour parte da Piazza dell’Oro dove si innalza maestosa la facciata della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini: al suo interno la modesta sepoltura di uno dei più grandi artisti del Seicento, il tormentato Francesco Borromini che, nel 1667, nella sua abitazione a pochi passi dalla chiesa, si tolse la vita lanciandosi sulla propria spada. Personaggio completamente opposto, nobile e amante del divertimento, è il celebre marchese Onofrio Del Grillo: reso immortale dall’indimenticabile Alberto Sordi, riposa anch’esso all’interno della chiesa nazionale dei Fiorentini.



Dopo una sosta sui sofà di Via Giulia, si andrà alla scoperta delle curiosità di vicolo della Scimia sino ad arrivare davanti alla chiesa di Santa Maria in Monserrato, dove si aggira un mostruoso fantasma dal mantello scarlatto e un cappuccio che nasconde il suo viso deforme. È la punizione divina per uno dei più controversi pontefici della storia, Rodrigo Borgia, che riposa nella chiesa insieme all’amato zio.

Si passerà quindi al di sotto del celebre arco di via Giulia che, secondo i progetti di Michelangelo, avrebbe dovuto congiungere i giardini della villa Farnesina col meraviglioso palazzo Farnese davanti al quale terminerà la visita scoprendo gli oscuri segreti dei suoi più celebri abitanti.



Appuntamento h. 11.00 in Piazza dell’Oro, davanti la Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini

Durata: 2 ore



