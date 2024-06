"Lungo il Tevere...Roma", edizione 2024

Orario non disponibile

Quando Dal 07/06/2024 al 25/08/2024 Orario non disponibile

Sabato 8 giugno si apre il sipario sulla 22esima edizione di "Lungo il Tevere... Roma", manifestazione simbolo delle estati romane, che si svolge da Ponte Sublicio a Ponte Sisto e che è un salotto molto amato e frequentato dai romani, estate dopo estate.

Con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, torna l'opportunità di passeggiare lungo il Tevere, tra mostre fotografiche e cinematografiche, esposizioni, citazioni letterarie e musicali, presentazioni di libri, teatro e concerti. Una manifestazione ormai storica che si affaccia sul Tevere con sullo sfondo l'isola Tiberina e si arricchisce con il "Salotto Tevere", posizionato sotto Ponte Cestio, con il suo calendario che accompagnerà cittadini e turisti per tutta la stagione estiva.

Ogni giorno a Salotto Tevere si susseguiranno due momenti culturali: dalle 19.30 alle 21.45 presentazioni di libri, premiazioni e kermesse a cui parteciperanno istituzioni, associazioni culturali del territorio, editori e autori e dalle 21,45 fino alle 24 (circa) concerti musicali, esibizioni teatrali e musicali e tanto altri.

Sabato 8 giugno la manifestazione aprirà con il Premio Amici di Alberto Sordi e martedì 11 giugno andrà in scena uno spettacolo teatrale a cura di Silvia Merola. Poi sarà la volta di ‘Straniero tra le stelle', il libro di Danilo Ciotti, sul palco mercoledì 12, il manager nel mondo della musica leggera. Mentre il vero galà di apertura ci sarà venerdì 14 giugno, preceduto il 13 da un incontro che offrirà l’opportunità di immergersi in racconti storici sconfinanti nei miti e testimoniati dall’archeologia.

Tra i molti appuntamenti calendarizzati solo nelle prime due settimane, domenica 16 Gladys in concerto, mercoledì 19 Vittorio Lombardi presenta “Salotto Giallorosso” con la partecipazione di Gabriele Marconi, domenica 23 Tiziana Raciti, nell’ambito del premio Caruso. Il Gran galà del Premio Eleonora Lavore 2024, presentato da Angelo Martini sarà l’evento di sabato 22. A giugno ci sarà l'evento di premiazione dei migliori prodotti gastronomici Made in Italy e in particolare di Roma e del Lazio.

Come ad ogni edizione, gli eventi in programma saranno affiancati da stand di artigianato, oggettistica, antiquariato e curiosità, insieme a numerosi punti di ristoro, a disposizione dei visitatori.

Immagine d'archivio, da una passata edizione di "Lungo il Tevere...Roma"