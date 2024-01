Lunga vita ai formaggi

Sarà la biblioteca comunale di Sacrofano, in Piazza Ugo Serata, nel pomeriggio del 5 gennaio prossimo, a ospitare "Le lunghe stagioni dei formaggi", evento promosso dalla Rete dei Comuni del Formaggio (*), con il contributo di ARSIAL, in collaborazione con ONAF e ANFOSC e patrocinato dall’Ente Regionale Parco di Veio.

Nel giorno che precede l’Epifania 2024, quindi, una giornata dedicata ai Comuni e ai loro formaggi, che intende coniugare l’evento gastronomico con il coinvolgimento di esperti di tecnologia casearia e di analisi sensoriale.

Il tema saliente, con ampio spazio di approfondimento di studio e di promozione, sarà la “stagionatura dei formaggi”. Procedimento messo in forte relazione con i territori di produzione e dei luoghi caratteristici di stagionatura. Così come avviene per analogia anche nel settore vitivinicolo. Cosa che sarà messa in luce mettendo in relazione formaggi stagionati e loro articolate declinazioni, maturati in particolari condizioni microclimatiche e vini in abbinamento.

Il programma della giornata, in una dimensione natalizia di recupero delle tradizioni culinarie delle aree lattiero casearie della Regione Lazio, prevede interventi di natura tecnica scientifica, a cura del prof. Roberto Rubino e dello staff di ANFOSC (l’associazione dei formaggi sotto il cielo), una puntuale alfabetizzazione all’assaggio consapevole dei formaggi, a cura di ONAF, con la partecipazione del delegato di Roma, Domenico Villani e del Maestro Assaggiatore Nicola Nicastro e momenti di confronto fra i diversi operatori economici del settore.

Chiuderanno il programma dei lavori una degustazione guidata di formaggi provenienti dai Comuni della Rete e un brindisi di augurio,per l’avvio di nuove attività da parte del network dei Comuni a forte vocazione lattiero-casearia