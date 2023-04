I lunedì con Albertone a Stappa Roma Festival

Da Lunedì 8 Maggio prende il via “Lunedì con Albertone". Quattro appuntamenti, all’interno del Stappa Roma Festival, dedicati ad Alberto Sordi, grandissimo interprete del cinema romano considerato uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana e della romanità cinematografica.



Grazie alla sua incredibile mimica facciale, alla potente gestualità, Albertone (come veniva chiamato a Roma) ha saputo donarci personaggi iconici che hanno fatto la storia del cinema Italiano che all’interno del Festival vogliamo ricordare.



La programmazione:

Lunedì 8 Maggio - Ore 21:00 – Il Tassinaro

Lunedì 15 Maggio – Ore 21:00 – Il marchese del Grillo

Lunedì 22 Maggio – Ore 21:00 – Il Medico della Mutua

Lunedì 29 Maggio – Ore 21:00 – Accadde al commissariato



OLTRE IL FILM DALLE 18:00



IL FOOD

#Stappalafame con

Dar Ciriola la prima cirioleria di Roma! (@darCiriola)

Raro hamburger (@rarofood)



BIRRA

#stappalasete nel villaggio BECK'S (@becksitalia)



GARDEN

#stappailrelax se non vuoi sederti a tavola puoi portarti il telo e sdraiarti sul prato e goditi la serata.



INGRESSO LIBERO non è necessario la prenotazione.

I lunedì con Albertone sono eventi all'interno di Stappa Roma Festival che si svolgerà dal 1 Maggio al 4 Giugno all’interno dell'ippodromo delle Capannelle.





Segui il programma su FB o IG @stapparoma