"Luna Pop!" Spettacolo al Planetario e Osservazione Astronomica

Sabato 1 aprile alle 19.00, il Geomuseo di Rocca di Cave organizza una serata dedicata alla nostra Luna, in tutto il suo splendore .





Programma:





19.00) Spettacolo al planetario "Luna Pop!"



19.50) Osservazione al telescopio della Luna





La bellezza della Luna nel cielo ha affascinato da sempre l'uomo. Oggi sappiamo bene di cosa è fatta, come appare il suo volto nascosto, come si è formata, come è diventata quella di oggi. Tutto questo e molto altro in uno splendido viaggio virtuale nel nostro planetario. A seguire, il viaggio reale con il telescopio, per osservare i principali crateri e la sua impressionante bellezza.



Appuntamento al Planetario di Rocca di Cave - Via Colle Pozzo, 1 - alle 16:00



COSTI:

12€ adulti; 6€ bambini da 4 a 12 anni

I bambini sotto i 4 anni partecipano gratuitamente.



Prenota dal link:

bit.ly/lunapop



Oppure chiamaci al 351 84 74 143

o scrivici a geomuseoroccadicave@gmail.com



