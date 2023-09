"Luna per tutti!" Spettacolo al Planetario di Rocca di Cave e osservazione al telescopio della Luna

Sabato 23 Settembre alle 19.00 e Domenica 24 Settembre alle 18:00, il Geomuseo e Planetario di Rocca di Cave organizza una serata dedicata alla nostra Luna, in tutto il suo splendore.



La bellezza della Luna nel cielo ha affascinato da sempre l'uomo. Oggi sappiamo bene di cosa è fatta, come appare il suo volto nascosto, come si è formata, come è diventata quella di oggi. Tutto questo e molto altro in uno splendido viaggio virtuale nel nostro planetario. A seguire, l'osservazione reale con il telescopio, per osservare i principali crateri e la sua impressionante bellezza.



Appuntamento al Planetario di Rocca di Cave - Via Colle Pozzo, 1



COSTI:

13€ adulti; 9€ bambini da 4 a 12 anni

I bambini sotto i 4 anni partecipano gratuitamente.



Prenota dal link:

bit.ly/lunapertutti



Oppure chiamaci al 351 84 74 143

o scrivici a geomuseoroccadicave@gmail.com



