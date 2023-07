"Luna gibbosa crescente": spettacolo al planetario e osservazione astronomica

Dopo il successo dell'evento "Tramonto di Luna", il Geomuseo Planetario di Rocca di Cave, in collaborazione con Le Nove Muse Onlus, organizza per sabato 28 luglio alle ore 21.15 un'altra imperdibile astroserata dedicata al nostro Satellite: "Luna gibbosa crescente".

Il programma prevede uno spettacolo full dome al Planetario nel corso del quale, grazie al commento in diretta dei divulgatori scientifici del Geomuseo, scopriremo le caratteristiche che rendono la Luna, regina dei cieli estivi, così speciale, fonte di ispirazione e di fascino da sempre per l'uomo, tramite un viaggio virtuale che ci mostrerà il volto nascosto del nostro Satellite e la storia dalla sua formazione all'assetto attuale.

Seguirà un'osservazione astronomica, ad occhi nudi e con telescopio, del meraviglioso cielo di Rocca di Cave, per completare insieme questa "astro-gita" sulla Luna, per un effetto wow garantito.



L'evento è adatto ad un pubblico dai 4 anni in su. Il costo dei biglietti è di 12 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi e ragazze sotto i 12 anni. È possibile prenotare dal link: https://bit.ly/astroserata28luglio o scrivendo un email a geomuseoroccadicave@gmail.com