Luisa Annibali Quartet in concerto al Charity Café

Luisa Annibali è una cantante e cantautrice italiana per metà romana e per metà calabrese. Un’artista poliedrica, che all’età di 20 anni, dopo un’esperienza di vita in Spagna, inizia i suoi studi di canto parallelamente agli studi legali. Dopo la laurea in giurisprudenza, si trasferisce per lavoro in Irlanda, dove raggiunge la consapevolezza di volersi dedicare pienamente alla musica.

È a Dublino, città che l’ha accolta negli ultimi 6 anni, che Luisa inizia e termina i suoi studi al conservatorio, ottenendo un Bachelor Degree in ‘Jazz and Contemporary Music Performance’ presso ‘Dublin City University’, (partner della Berklee di Boston), frequentando un innovativo corso di laurea diretto dal musicista e compositore irlandese Ronan Guilfoyle. In Irlanda, Luisa si immerge nel panorama musicale che la circonda, iniziando ad esibirsi in locali quali ‘The International Bar’, ‘The Bello Bar’, ‘The Music Café’, ‘The Workman’s Club’ e molti altri, intessendo inoltre nuove collaborazioni artistiche con musicisti provenienti da ogni parte del mondo.



Le sue principali influenze derivano dal Soul, dal Neo Soul, dal Jazz, dal Funky e da una delle sue più recenti passioni: la Musica Brasiliana. Luisa ha all’attivo diversi progetti, sia in Italia che in Irlanda. È inoltre attiva nell’organizzazione di concerti Jazz in Irlanda, facendo parte di ‘The Dublin Jazz Co-op’, una cooperativa di musicisti che promuove la diffusione del genere in Irlanda. È inoltre direttrice artistica di una nuova serie di concerti Jazz a Dublino ‘Jazz in Whelan’s’. Questa sera la vedrete esibirsi in Quartetto accompagnata da alcuni dei migliori musicisti Jazz della scena romana, con i quali proporrà un repertorio misto di composizioni originali e standard jazz.



Line-up

Luisa Annibali, Voce

Andrea Candela, Piano

Federico Campanello, Basso

Alessandra D’Alessandro, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21

Inizio Live h 22 | il martedì h 21

Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione