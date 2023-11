Luisa Annibali Quartet in concerto al Charity Café

Luisa Annibali, eclettica cantante e musicista, attiva sia in Italia che in Irlanda, propone un repertorio misto di brani originali e standard jazz. Luisa mischia il jazz e la musica soul alle sfumature e ai ritmi della musica brasiliana e del jazz contemporaneo, creando così lo spazio necessario per la sua voce, per esprimersi e risplendere al meglio. Il suo nuovo singolo ‘My Own Paradise’ è l’esempio perfetto della sua personale interpretazione nel jazz, in cui mischia temi femministi richiamando i colori di artisti contemporanei come Esperanza Spalding e Gretchen Parlato. La sua musica è fresca e innovativa e non perdere mai di vista le sue radici nel repertorio jazz.



Line-up

Luisa Annibali, Voce

Andrea Candela, Piano

Francesco Puglisi, Basso

Daniele Bucci, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione