Luigi Turinese live a Garbatella 15

Venerdì 28 luglio, alle 21.30, Luigi Turinese salirà sul palco di Garbatella 15, in Piazza Giovanni da Triora 15.

Il cantautore renderà omaggio alla canzone d’autore italiana reinterpretando con grande sensibilità artistica alcuni dei brani più belli che hanno segnato la storia della nostra cultura musicale.

Nel repertorio troviamo “Una città per cantare”, “Cala la luna”, “Lella”, “Cucuruccuù” per citarne alcune, ma non mancheranno anche brani che fanno parte del suo ultimo disco “Passaggi”. Il volo di Mangialardi” che ha riscosso un grande riscontro da parte della stampa e del pubblico. La serata si preannuncia come un viaggio introspettivo che risveglia emozioni e suggestioni attraverso ricordi , metafore evocative e visionarie. Sul palco accanto a Luigi Turinese alla voce, chitarra acustica, armonica a bocca, ci sarà Adriano Piccioni alla chitarra acustica, Francesco Cognetti al basso acustico , Piero Tozzi alle percussioni.

Un'occasione per rivivere la magia di canzoni che hanno segnato la storia della musica e hanno fatto sognare generazioni di italiani.