Luigi Mariano - "The Italian side of Springsteen"

Il cantautore Luigi Mariano, sulla falsariga del lavoro eseguito negli anni anche da De Gregori per Dylan, ha adattato in italiano circa sessanta brani di Bruce Springsteen, pescando a piene mani sia dalla sua discografia ufficiale che da bootleg e out-take misconosciuti.

E' venuta fuori una visione di Springsteen molto più da “cantautore puro” che da rocker, anche per la scelta di adattare in italiano soprattutto i brani più folk o introspettivi, decisamente più interessanti a livello lirico, che magari raccontano una storia o che sviluppano (spesso in prima persona) dei personaggi, col loro vissuto quotidiano, il loro passato, le loro cicatrici, le loro speranze e i loro fallimenti.

Da una selezione accurata di questo corposo lavoro di adattamento è nato un vero spettacolo acustico, tra piano, chitarra e armonica: “The Italian side of Springsteen” ,che ascolteremo venerdì 5 maggio alle ore 21,30 sul palco dell'Antica Stamperia Rubattino di Roma in Via Rubattino, 1. Prenotazioni al numero 392.9553432 o sul sito www.anticastamperiarubattino.it.