Lui e lei, spettacolo - viaggio nelle coppie moderne

In scena martedì 10 e mercoledì 11 maggio ore 21, "Lui e Lei" con Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti al Teatro Tor Bella Monaca prodotto dall' Associazione Culturale TUTTI ALL’…OPERA, di Luis Guerrero e con la regia di Francesco Branchetti.

Un testo straordinario LUI E LEI di Luis Guerrero, che in tre atti unici o meglio episodi esemplari, riesce a trovare tutte le declinazioni più profonde e bizzarre di un rapporto di coppia.



Nel primo episodio “Le verità di troppo“ una coppia perfetta Clelia e Armando… 30 anni insieme… come da tradizione si concede una vacanza romantica nel solito chalet… tutto bello, perfetto, l’atmosfera giusta… un sogno… Un sogno che rovinerà tutto!!! Si, perché proprio in preda ai fumi dell’alcool Clelia in sogno ricorderà a voce alta i dettagli di una sua avventura extraconiugale… e suo marito, Armando dopo aver sentito è pronto a lasciare la moglie bagagli alla mano. La scena prosegue fra fughe e riavvicinamenti.



Nel secondo episodio “2 per due” i due protagonisti che si chiamano ancora Clelia e Armando, vivono insieme e sono felici. Sono una coppia forte da tanti anni… quattro forse cinque… di più… tredici anni!!! Il loro segreto?



Nell’ultimo episodio “A letto presto“ ritroviamo una coppia ancora, Clelia e Armando i loro nomi; sono pronti… la loro vita ha già detto tutto. I viaggi più belli li hanno già fatti, sono in salute e non si faranno cogliere impreparati dalla morte. Assolutamente no. Loro hanno il controllo, hanno scelto di addormentarsi presto questa notte e per sempre. Ben vestiti, curato ogni dettaglio… con le foto di una vita perfetta che ormai non ha più nulla da dire pronte per essere sfogliate un’ultima volta.



Stessi nomi in scena, circostanze e contesti diversi, si tratta di uno straordinario viaggio nella coppia e nei tortuosi ma anche divertentissimi meccanismi che legano spesso uomo e donna nel cammino straordinario della vita.



Per info: 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30) - promozione@teatrotorbellamonaca.it