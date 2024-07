I concerti di "Luglio Laurentino" a San Lorenzo in Lucina

San Lorenzo in Lucina è una basilica di Roma sita nel Rione Colonna, non lontano da Palazzo Montecitorio. All’interno dell’ampio portico, decorato da colonne in granito, con capitelli e basi, all’ombra del campanile romanico a cinque ordini, ogni sabato si terranno i sei concerti del Luglio Laurentino. Presenta Michele F. Loda.



Sabato 6 Luglio ore 19:30

Antonio Vivaldi

LE QUATTRO STAGIONI

Orchestra d’Archi Nova Amadeus



Sabato 13 Luglio ore 19:30

Byrd, Puccini, Gershwin, Morricone ed altri Autori

OTTONI IN VIAGGIO

Quintetto di Ottoni della Cappella Laurenziana



Sabato 20 Luglio ore 19:30

Autori Vari

CONNECTING PEOPLE

Coro e Ottoni della Cappella Musicale del Pantheon



Sabato 27 Luglio ore 19:30

Ginastera, Villa-Lobos, Piazzolla, Ramirez, Guastavino

SERENATA PARA LA TIERRA DE UNO



Pianoforte: Mirta Herrera