Ludwig Summer Tour 2022, il concerto al Kursaal Village

Dopo l’uscita del singolo "Super Cafoni" a sei mani con Piotta e Il Pagante, Ludwig annuncia il “Ludwig Summer Tour 2022” nei principali club e discoteche italiane, con alcune speciali date anche a Mykonos.

Ludwig porterà tutta la sua energia, voglia di ballare e festeggiare l’estate in più di 30 date (in continuo aggiornamento) che si terranno nei mesi di maggio, a partire da sabato 7 all’Arabesk di Civita Castellana (VT), giugno, luglio e agosto, con l’ultima data sabato 27 al Mia Clubbing di Porto Recanati (MC). Il cantante farà tappa anche al Lido di Ostia il prossimo 17 luglio.

Il tour sarà occasione per l’artista romano di portare sul palco le sue maggiori hit, come “Belvedere”, “Courmayeur” (disco di platino), “Dopo mezzanotte”, “Domani ci passa” (disco di platino) e il nuovissimo singolo “Super Cafoni”, uscito il 22 aprile e prodotto a sei mani da Ludwig, Piotta e Il Pagante. “Super Cafoni”, racconta un’emotività festiva che abbraccia e interseca più stili: la scuola romana di Piotta, la generazione capitolina più giovane di Ludwig e il mondo dance milanese de Il Pagante. I tre artisti propongono in “Super Cafoni” una canzone fresca e dalle sonorità trascinanti, il cui beat incalzante rende impossibile all’ascoltatore non muoversi a ritmo di musica. Complice anche la presenza della voce femminile, che dona un colore universale al brano rispetto all’originale di Piotta, “Super Cafoni” si propone come nuovo evergreen che unisce Milano, Roma e tutta l’Italia.

Nato a Roma nel 1992 e da sempre appassionato di musica elettronica, nel 2018 Ludwig inizia a farsi notare nelle line up dei festival più importanti. Nel 2019 pubblica il suo primo inedito “Un po’ de que”, contenuto nell’EP d’esordio “Curioso”, a cui fa seguito, nel 2021, “Neverland”, EP a cui appartengono i singoli “Partire”, “Adesso mi diverto” con Cecilia Cantarano, e “Non spegnere la musica” con DJ Matrix. Insieme a Gli Autogol, Arisa e Dj Matrix realizza il brano “Coro Azzurro” che ha accompagnato il cammino della nazionale italiana di calcio agli Europei 2020.

Calendario date "Ludwig Summer Tour 2022"

Sabato 7 maggio – ARABESK, Civita Castellana (VT)

Sabato 14 maggio – HANGAR Club, Foligno (PG)

Sabato 21 maggio – ESSETI DISCO, Sassuolo (MO)

Sabato 28 maggio - VILLA BONIN, Vicenza + TNT KAMASUTRA, Lugugnana (VE) – DOPPIA DATA!

Venerdì 3 giugno – SUN VALLEY FESTIVAL, Malvaglia (Svizzera)

Sabato 4 giugno – VANITÀ CLUB, Mantova

Sabato 11 giugno – ANIMA, Spresiano (TV)

Sabato 18 giugno – NAFOURA, Castellaneta (TA)

Venerdì 24 giugno – ROCCE ROSSE, Vietri Sul Mare (SA)

Sabato 25 giugno – COUNTRY DISCO CLUB, Palermo

Sabato 2 luglio – SESTO SENSO, Lonato del Garda (BS)

Martedì 5 luglio – Peter Pan, Riccione (RN)

Venerdì 8 luglio – SOPHIA, Baiso (RE)

Sabato 9 luglio – ISOLA BEACH, Porto Cesareo (LE)

Mercoledì 13 luglio – PRAJA, Gallipoli (LE)

Venerdì 15 luglio – Pakito Emotional Beach, Reggio Calabria

Domenica 17 luglio – KURSAAL Village, Ostia Lido (RM)

Martedì 19 luglio – TROPICANA, Mykonos

Sabato 23 luglio – FESTIVAL FALK, Nuoro

Domenica 24 luglio – BEKY BAY, Igea Marina (RN) + ALTROMONDO STUDIO, Rimini – DOPPIA DATA!

Mercoledì 27 luglio – BCM Mallorca, Maiorca

Sabato 30 luglio – BAJA VILLAGE, Vasto (CH)

Domenica 31 luglio – TROPICANA, Mykonos

Giovedì 4 agosto – TROPICANA, Mykonos

Sabato 6 agosto – MR. CHARLIE, Lignano Sabbiadoro (UD)

Domenica 7 agosto – BLU BEACH, Porto Rotondo (SS)

Lunedì 8 agosto – PRAJA, Gallipoli (LE)

Venerdì 12 agosto – TROPICANA, Mykonos

Sabato 13 agosto – INDIE CLUB, Cervia (RA)

Domenica 14 agosto – DISCO VILLAGE, Follonica (GR)

Lunedì 15 agosto – GATE SARDINIA, Budoni (SS)

Giovedì 18 agosto – TROPICANA, Mykonos

Sabato 20 agosto – BUSSOLA, Marina di Pietrasanta (LU)

Mercoledì 24 agosto – TROPICANA, Mykonos

Giovedì 25 agosto – TUSCANY BEACH, Orbetello (GR)

Sabato 27 agosto – MIA CLUBBING, Porto Recanati (MC)