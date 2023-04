Ludovico Fulci Trio all'Alexanderplatz Jazz Club

L’Alexanderplatz Jazz Club, presenta, giovedì 20 aprile, Ludovico Fulci Trio. Pianista e compositore di jazz e musiche da film, Ludovico Fulci, ha svolto la sua attività lavorativa dapprima nel jazz, in trio ed in varie formazioni fino alla big band, da lui condotte, partecipando varie volte ad Umbria Jazz ed a varie rassegne jazz in Italia.

Poi nell’ambito della musica da film, svolgendo un’intensa più’ che trentennale attività’ nel settore. Ha collaborato assiduamente con le Orchestre della Rai Orchestra di Santa Cecilia e con tutti i più’ celebri compositori italiani di musica da film. In particolare, con Ennio Morricone ha avuto una assidua collaborazione in studio di registrazione ed in concerto. Da qualche anno e’ rientrato nel mondo del jazz esibendosi principalmente a Berlino, secondo luogo di residenza, ed in Germania, dove ha inciso due cd, “Homage to Her” e “Something between us”.

Nel 2022 ha inciso un nuovo cd per AlfaMusic dal titolo “The meaning of You”, che presenterà in occasione del concerto all’Alexanderplatz. Le composizioni sono tutte di Ludovico Fulci. In occasione di questa presentazione, eseguira’ il repertorio del cd nella formazione più’ classica del jazz: il trio. Suoneranno con lui Pietro Iodice alla batteria e Francesco Puglisi al contrabbasso

Inizio concerti ore 21,00