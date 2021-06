Lucynant, musica dal vivo in terrazza

Giovedì 17 giugno dalle ore 20.45 il palco del Quid in Via Assisi (c/o Pizzeria Frontoni), s’illumina a suon di musica e arpeggi d’autore, come quelli di Lucynant, al secolo Stefano D’Amico, giovane chitarrista e cantante jazz il cui futuro promette musica da vendere.

Tra i protagonisti della scena underground, blues e funk romana, Lucynant è pronto a deliziare il pubblico del live club all’aperto, con le sue sonorità che spaziano dalla R&B alla proposta cantautorale.

Quelle di Lucynant sono dita che scorrono veloci s’una chitarra elettrica che non sembra mai stanca. Dita che appartengono ad un giovane dal profondo talento, il cui nome è Stefano D’Amico, cantante e chitarrista appartenente alla scena underground romana Blues e Funk. Sul palco del Quid il cantautore presenta il suo nuovo progetto inedito di genere Italian R&B, con un live set elettrico di R&B contemporanea. Echi jazz, Soul e Hip Pop costituiscono la cifra stilistica di Stefano che, sulle sue note, conduce il pubblico nel proprio mondo, fatto di chitarra e voce. Il set comprende musiche originali e reinterpretazioni dal repertorio di artisti italiani come Neffa, Venerus e Frah Quintale.

D’Amico ha anche firmato le musiche originali del programma “Storie di Pizza”, nuovo format in uscita sul neonato canale WebTV di nome Quid Channel, su cui nella prossima stagione andrà in onda il format originale condotto dal pizzaiolo e creativo Daniele Frontoni, insieme alla giornalista Roberta Marchetti.

