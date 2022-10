Lucynant e Paolo Fantoni: musica d'autore al Quid

La stagione autunnale del Quid di via Assisi riparte in una location rinnovata nel look con un impianto audio e un set luci in grado di competere con i migliori club newyorkesi, un’attenzione a tutte le sfumature più interessanti della musica contemporanea.

La prima serata autunnale del Quid Live Channel, giovedì 13 ottobre, è dedicata alla musica d’autore con le performances di Lucynant e Paolo Fantoni, che spazieranno dall’R&B al cantautorato, dall’indie al soul. Si proseguirà poi venerdì 14 con Sarah Jane Olog e sabato 15 con i Liberi Liberi, una delle più importanti tribute band di Vasco Rossi.

Gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proieizione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Lucynant e Paolo Fantoni

Serata inaugurale del Quid live Studio, che anche quest’estate porterà sul palco i migliori talenti della Capitale. Doppia esibizione per questo primo giovedì all’insegna della musica d’autore. Si inizia con Stefano D’Amico, in arte Lucynant, cantante e chitarrista appartenente alla scena underground romana Blues e Funk, che presenta il suo nuovo progetto inedito, Italian R&B. Sonorità jazz, Soul e Hip Pop costituiscono la cifra stilistica di questo autore che vi accompagnerà nel suo mondo con solamente una chitarra e la sua voce. Il set comprende musiche originali e reinterpretazioni dal repertorio di artisti italiani come Neffa, Venerus e Frah Quintale. A seguire Paolo Fantoni, dopo un intenso percorso teatrale e televisivo (”Un medico in famiglia”, “Alex&Co”, “E? arrivata la felicità”, spot “Dolce&Gabbana Rosa Excelse”) approda sul palco per presentare in versione acustica la sua ultima fatica discografica registrata e prodotta da Livio Magnini (Bluvertigo) dal titolo “Giorno Nuovo”. L’album è un viaggio introspettivo dalle sonorità indie-pop che si realizza in una tracklist ricca di spunti riflessivi e narrazioni singolari: dalla sfida “cantautorale” con un amico (Netturbino) al desiderio di futilità e leggerezza (Leggero con te), dal bisogno di riscatto (Giorno nuovo) a, naturalmente, l’amore (Prima elementare, Se non c’è l’amore). Undici tracce registrate in un casale in toscana trasformato per l’occasione in una location recording.