Lucy Campeti Quartet in concerto al Confusione Fest: Open "A Parte Duo"

Lucy Campeti é una cantante italo dominicana, che predilige il Soul, il Gospel e il Rhythm & Blues. E' molto attiva, contemporaneamente alla carriera solistica, come corista sia live che in studio per moltissimi artisti italiani e americani e nella didattica, come Vocal Coach per le sessioni di registrazione, oltre alla preparazione di cantanti e attori ai casting. E' stata la voce del progetto 'GABIN', gruppo noto a livello internazionale. E’ la leader del gruppo gospel “Burning Souls” e della “Lucy Soul Band", suoi progetti musicali principali.



Tra gli artisti con cui ha collaborato: Martha High (storica corista di James Brown), Ricky Bailey (Delegation), Herbie Goins, King James Johnson, Jimmy Holden, Orlando Johnson, Francesco De Gregori, registrando il duetto “L’Angelo”, contenuto nel disco “Calypsos”, Marco Mengoni, Mario Biondi, Valerio Scanu, Ivana Spagna, Checco Zalone, Marisa Laurito, Sandro Giacobbe etc. Partecipa come corista, a diversi show televisivi: canale 5 'Amici' di Maria De Filippi, canale 5 'Panariello Non Esiste', con l'orchestra del M° Franco Micalizzi, su Rai 1 "Panariello sotto l'albero, su La7 "Markette" di Piero Chiambretti. E' una delle protagoniste del Musical 'The Sisters, La via Del Successo', con Amii Stewart.



Opening Act A Parte Acoustic Duo: A distanza di dieci anni dal primo debutto insieme nei diversi locali romani e dalle successive esperienze artistiche con altri gruppi, Andrea ed Alessia decidono di intraprendere un nuovo viaggio musicale partendo da una matrice country, passando per le sfumature del pop e del blues, proponendo cover di vario genere in uno stile sentito e sincero dal quale nasce il nome del duo acustico: "A Parte".



