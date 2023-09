Lucrezio de Seta Trio & Lake Jazz Orchestra in concerto al Decima Fest

Lucrezio de Seta sabato 23 settembre presenta al Decima Fest il suo secondo lavoro da leader Brubeck Was Right pubblicato dall’etichetta Headache Productions. Un progetto originale e dinamico caratterizzato da una forte intensità emozionale, che alterna brani originali poetici e passionali a rielaborazioni moderne dei più grandi standard della tradizione jazzistica.

Il disco si distingue per un sound originale e strizza l’occhio tanto alla tradizione quanto ai più moderni dettami estetici del jazz moderno: per la serata la formazione sarà completata da Ettore Carucci al pianoforte e Lorenzo Feliciati al basso. Il chiaro riferimento alla storica figura di Dave Brubeck, infatti, pur non venendo mai citato attraverso le sue celebri composizioni, è alla base di questo trio che reinterpreta famosi standard ed elabora composizioni originali (tutte a firma di Carucci) esplorando metriche dispari e ricercando una pronuncia originale ed immediata.

Una formazione ricca di groove, dunque, in cui la batteria di Lucrezio de Seta, divisa tra tempi irregolari e pronunce swingate, trova la corretta vena interpretativa per rielaborare grandi classici del jazz. A fare il resto ci pensano il pianismo moderno di Ettore Carucci, caratterizzato da una grande padronanza del fraseggio e del comping mai banale, e il basso di Lorenzo Feliciati, perfetto nell’esecuzione e azzeccato nello stile asciutto e diretto. Brubeck was Right! è un progetto innovativo, dalla forte vena creativa che partendo dalla tipica formazione in trio acustico si evolve senza timidezze reverenziali di stampo stilistico, dando vita ad arrangiamenti moderni e composizioni originali che ben si collocano nel panorama jazzistico più attuale.



Lake Jazz Orchestra nasce a Bracciano nell’ottobre 2010 su idea del M. Luca Rizzo incoraggiata e supportata dall’assessorato alla cultura del comune di quel periodo. L’organico è quello di una big band tradizionale composta da una sezione di cinque sax, cinque trombe, quattro tromboni, una voce ed una sezione ritmica formata da pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria. Al primo CD “Mission Impossible” uscito nel 2012, sono seguiti più di trenta concerti tra i quali: Fortezza Borgia, Auditorium della Conciliazione di Roma, Viva Bracciano, Festival del Cinema, Teatro di Vejano, Marino Jazz Festival ecc.

Successivamente la Lake Jazz Orchestra ha realizzato altri due CD: “So big…” e “Live at La Marcigliana” seguiti da intensa attività concertistica. Hanno collaborato e suonato con la Big band: Sergio Vitale, Enzo De Rosa, Claudio Corvini, Tiziano Ruggeri, Marco Rovinelli, Francesco Lento, Antonio Padovano ed altri grandi nomi del panorama jazzistico nazionale. La big band in questi anni è cresciuta molto sia da un punto di vista strettamente musicale che di organico. L’ultimo lavoro “Strike up the band” è interamente dedicato agli arrangiamenti di Sammy Nestico, uno dei più grandi arrangiatori per Big Band, recentemente scomparso. Un progetto che ha avuto il piacere di ospitare uno dei maggiori solisti italiani: Max Ionata. Il CD è stato presentato alla Casa del Jazz a febbraio 2019. Nello stesso anno l’organico ha suonato sui palchi prestigiosi del Festival di Villa Celimontana, Cotton Club, Alexander Platz partecipando anche alla XVI edizione del Festival “Scala incontra New York” sulla meravigliosa Costiera Amalfitana vicino Ravello.



Ore 16:00 – A spasso per Decima

Visita guidata: una passeggiata all’interno di Decima che racconta di una parte di città concepita dai suoi progettisti come un organismo unico in cui urbanistica, architettura e spazi verdi generano un ambiente urbano a dimensione umana: Relatore Arch. Arturo Tranfo. Parco di Decima - prenotazione gratuita sul sito Eventbrite.



Ore 18:00 – Mostra di pittura di Carlo Pantaleone

Parco di Decima – ingresso libero.



Parco Decima

(Incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi)

