"Lucio più Lucio", tutto esaurito per l'omaggio a Battisti e Dalla

Biglietti andati al ruba per il concerto in programma al Teatro Romano di Ostia Antica

Il concerto "Lucio più Lucio. Omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti" fa il tutto esaurito un giorno prima della messa in scena.

Lo spettacolo - i cui biglietti sono andati a ruba - si terrà, infatti, mercoledì 21 luglio alle ore 21.15, al Teatro Romano di Ostia antica, per la rassegna “Il Mito e il Sogno”.

Un’occasione per ricordarli insieme che il pubblico non si è fatto scappare: Lucio Dalla e Lucio Battisti, nati a poche ore di distanza nel marzo del 1943 e ancora amati incondizionatamente dal pubblico per brani indimenticabili come I giardini di Marzo, Tu non mi basti mai, E penso a te, Caruso… e per la semplicità e la bellezza delle melodie che saranno raccontate da tre grandi interpreti: le voci di Rosalia Misseri e Roberto Pambianchi e la chitarra del Maestro Giandomenico Anellino, virtuoso delle sei corde, accompagnati da Andrea Minissale al pianoforte e Alberto Biasin al basso

Ospiti speciali della serata i due giovani cantautori Vincenzo Capua e Alessio Puliani. Il concerto sostiene Telethon.

Gli interpreti del concerto "Lucio più Lucio"

Rosalia Misseri è un’interprete, attrice, cantautrice e doppiatrice. La sua storia artistica parte nel 2002 come protagonista dell'opera popolare "Notre Dame de Paris" nel ruolo della zingara Esmeralda. Successivamente nell'opera moderna "Tosca Amore Disperato" di Lucio Dalla ricoprirà i panni di Tosca. Nel 2006 è in tour in Europa con Andrea Bocelli e svariate sono le sue partecipazioni in trasmissioni televisive su Rai uno.

Roberto Pambianchi è un cantautore romano che ha dedicato tutta la sua vita artistica interpretando tutto il repertorio di Lucio Battisti. La voce più amata, il suo timbro che ricorda nelle sfumature la voce del grande cantautore di Poggio Bustone. Il suo è un amore impareggiabile verso tutto quello che è l’universo artistico musicale di Lucio Battisti: un amore senza confini.

Giandomenico Anellino è un chitarrista di fama internazionale, ha collaborato con i più grandi artisti italiani, come Renato Zero, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Zucchero, e stranieri come Annie Lennox, Al Jarreau, Dionne Warwick, Anastasia, Dee Dee Bridgewater. Ha eseguito concerti da New York a Singapore, da Rio de Janeiro a Tokyo esibendosi nei più importanti teatri del mondo come la Carnegie Hall di New York, il Teatro Coliseo di Buenos Aires, il Teatro dell’Opera di Roma.

Vincenzo Capua è un cantautore, chitarrista e musicista romano. Ha partecipato al Festival di Castrocaro su Rai 1. E’ stato tra i protagonisti del programma EdicolaFiore di Rosario Fiorello. Nell'Estate 2014 la sua canzone E ci sei tu viene inserita nella compilation nazionale Hit Mania Estate 2014. Ha partecipato per diversi anni alla trasmissione L’anno che verrà del Capodanno di Rai 1, inclusa l’ultima edizione 2020 dove si è esibito cantando il suo brano Il cielo resterà blu, che è rimasto per diverse settimane tra i primi brani nelle classifiche digitali. Molto apprezzato per le esibizioni live con la sua chitarra, ha aperto i concerti di artisti come Fabrizio Moro, Nek, Niccolò Fabi, suonando in lungo e in largo per la penisola anche in concerti personali. Ha diversi singoli all’attivo e numerose collaborazioni. Il suo brano Quando sarò bambino è colonna sonora dell'omonimo film con Sergio Rubini presentato al Festival del cinema di Roma, per poi essere distribuito in tutti i cinema d'Italia. Da qualche anno fa parte della Nazionale Italiana Cantanti. Anche Speaker radiofonico, conduce un programma musicale con ospiti ed esibizioni dal vivo. Il 9 Giugno 2020 è uscito il suo nuovo singolo Weekend.