"Lucio Dalla. Anche se il tempo passa", la mostra a Roma

Una mostra-evento per celebrare Lucio Dalla arriva nella Capitale dal 22 settembre. Il grande cantautore italiano viene raccontato nel suo straordinario percorso sia artistico che umano, nel decennale della sua scomparsa.

La mostra dedicata a Lucio Dalla

L’esposizione nasce da una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino dell’artista emiliano dall’infanzia alla maturità. Ne emerge una figura di cantore della vita in tutti i suoi diversi aspetti che, grazie anche all’ironia e al suo sguardo poetico ha saputo conquistare il vasto pubblico. Nel percorso della mostra si evidenzia inoltre i molteplici interessi dell’artista, non solo musicista ma anche attore, scrittore, regista teatrale, amante dello sport e appassionato di motori, danza, opera lirica, pittura e letteratura.

La mostra è suddivisa in oltre dieci sezioni: Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla si racconta, Il clarinetto, Il museo Lucio Dalla, la sua musica, il cinema, il teatro, la televisione, Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e Roma; quest’ultima sezione, inedita, è dedicata al rapporto tra il cantante e la Capitale, città dove ha vissuto a lungo e che ha molto amato.

Attraverso documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film a cui ha partecipato, manifesti, la collezione di cappelli e berretti, è possibile scoprire anche gli aspetti più privati di Dalla, così da averne un’immagine più completa.

A corollario della mostra, un catalogo edito da Skira che contiene storia, immagini e anche un lungo elenco di testimonianze che aiutano a comprendere profondamente il suo carattere di artista poliedrico.