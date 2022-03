Luciano Lettieri Trio all'Alexanderplatz

L'Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, mercoledi 30 marzo, Luciano Lettieri Trio, special guest, Ettore Gentile.

Il chitarrista Luciano Lettieri in trio, con repertorio che comprende alcuni brani originali ma soprattutto la rilettura degli standard di autori come Charlie Mingus, Thelonious Monk e altre star, con un sound che non dimentica la tradizione bebop e il blues. Al suo fianco il pianista Ettore Gentile e il contrabbassista Aldo Peris.

Per info e prenotazioni contattare il numero 0686781296 (Dopo le 18) o il 349 977 0309 (WhatsApp). In alternativa inviare mail al seguente indirizzo: prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com