Lucia Filaci "A Tu per Tu" in concerto al Charity Café

Pubblicato dall’etichetta Wow Records di Felice Tazzini e Francesco Pierotti, "A Tu per Tu" è il primo lavoro discografico da leader della talentuosa cantante jazz e compositrice Lucia Filaci, album già disponibile su tutte le piattaforme digitali da martedì 29 settembre. La sezione ritmica che accompagna la giovane musicista è formata da tre punte di diamante della scena jazzistica nazionale e non solo.



E' un disco dal quale emerge un profondo rispetto verso la tradizione del jazz, soprattutto dal punto di vista del linguaggio, con dei richiami anche alla cosiddetta “Swing Era”, ma c’è spazio inoltre per colorazioni latin jazz brasiliano e afro-cuban jazz, coloriture che rendono questo album variopinto sotto l’aspetto stilistico. Cantante particolarmente poliedrica e raffinata, abile nel destreggiarsi in svariati generi musicali, soprattutto dalla lirica al jazz, nonché elegante compositrice.



Line-up

Lucia Filaci, Voce

Andrea Beneventano, Piano

Enrico Mianulli, Contrabbasso

Gegè Munari, Batteria



