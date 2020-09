Evento espositivo “Luce & Tenebre. Cammini di fede II edizione” presso l’Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata con lo scopo di mettere in comunicazione il mondo dell’Arte con la realtà abbaziale.

Le opere presentate sono state valutate da una giuria di critici, storici dell’arte e giornalisti e saranno esposte dal 19 al 27 settembre 2020 presso l’Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata. In questa occasione, verranno presentati i lavori realizzati durante la fase di Residenza Artistica in Abbazia dai vincitori della I edizione. La possibilità di far entrare in contatto il mondo dell’arte contemporanea con la realtà abbaziale permetterà agli artisti di accostare linguaggi, tradizioni e tecniche differenti e di affrontare, secondo la propria visione, una delle tematiche centrali nella produzione artistica di ogni epoca: il confronto tra la luce e l’ombra. Cammini di fede è un evento culturale promosso dalla Congregazione d’Italia dei Monaci Basiliani e organizzato dall'Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata, scuola d’arte Arte in Abbazia con la collaborazione di Studio Lab 138. Lo scopo di questa iniziativa è dare continuità alla produzione artistica orbitante intorno al cenobio criptense che lo ha caratterizzato sin dall’antichità.

La produzione artistica contemporanea ha ripreso vita presso l’Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata. Il concorso artistico permette alla realtà abbaziale di entrare in comunicazione diretta con il mondo dell’Arte.



Vincitori Residenza Artistica 2020: Carlo Chiatti, Claudia Lodolo, Guglielmo Mattei, Valerio Ventura



Artisti: Roberto De Luca, Dario Di Gese, Paola D’Orsogna, Lucia Fiore, Matteo Gobbo, Halyna Kornieieva, Claudia Maestranzi, Annalisa Mercuri, Maria Pia Michieletto, Antonio Miralli, Alessia Pace, Linda Pellegrini, Adalgisa Santucci



Curatrici: Alessandra Pasqualucci, Paola Micocci