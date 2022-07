"Luce sulle torri", la manifestazione artistica e culturale a Lunghezza e Ponte di Nona

"Luce sulle torri" è una manifestazione artistica e culturale promossa dal Municipio Roma VI delle Torri.

Un appuntamento dedicato a bambini, famiglie, coppie, anziani, turisti, appassionati e curiosi. Il progetto sarà realizzato in ben 11 quartieri, in spazi pubblici, luoghi di aggregazione, biblioteche e polisportive, con il coinvolgimento attivo delle realtà e delle associazioni territoriali.

Circa 70 eventi in programma per tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) compresi tra il 1 luglio e il 7 agosto (per un totale di 6 fine settimana), ad ingresso libero e gratuito.

Il programma di Luce sulle torri

LUNGHEZZA - TENUTA I PAPAVERI, VIA DI LUNGHEZZINA 352

SABATO 23 LUGLIO

SCUOLA ESTIVA DI TEATRO NEL MUNICIPIO VI - QUARTO INCONTRO. Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 si terrà il laboratorio teatrale a cura di MAG, per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, utile ad apprendere le tecniche teatrali relative al corpo, all’uso della voce, all’improvvisazione e alla recitazione su testi del teatro e del cinema. Il laboratorio sarà curato dalla docente Elena Ranieri.

Alle ore 21:00, andrà in scena STORIE TRA LE STELLE con YURI NAPOLI E L’ACCADEMIA DELLE STELLE. Spettacolo per tutta la famiglia dedicato all’astronomia di e con Yuri Napoli, con la partecipazione di Paolo Colona e l’Accademia delle Stelle.

Alle ore 22:30 si terrà il CONCERTO MUSICALE INTERNATIONAL MUSIC INSTITUTE - IMI SCUOLA DI MUSICA a cura di Davide Vaccari. Un viaggio nei vari generi musicali.

DOMENICA 24 LUGLIO

Alle ore 21, andrà in scena STANNO IN MEZZO A NOI. Direttamente da “Made in Sud”, Marco Capretti ci regala uno spettacolo in cui analizzerà vizi e virtù del nostro quotidiano, dall’attualità ai rapporti di coppia, dalle nuove mode culinarie ai rapporti con l’altro sesso per finire con il suo vero e proprio cavallo di battaglia, le domande più assurde prese nel web!

PERFORMANCE DI DANZA prima e dopo l’evento, a tema cinema e musical.

Alle ore 22:00, ci sarà PAOLO CIVES con FIRE DANCE PERFORMANCE – Spettacolo con il fuoco. Quattro diverse performance con il fuoco e spade laser, il tutto accompagnato da una musica a tema.

PONTE DI NONA, PARCO COLLE DEGLI ABETI

VENERDÌ 22 LUGLIO

Alle ore 21, ANTONIO GROSSO E ANTONELLO PASCALE andranno in scena con IL PICCOLO PRINCIPE IN ARTE TOTO’, uno spettacolo con Antonio Grosso e Antonello Pascale. Testo e regia Antonio Grosso sulla vita giovanile del grande Antonio De Curtis, in arte Totò.

SABATO 23 LUGLIO

Alle ore 21, verrà presentato e proiettato PAPA’ UCCIDI IL MOSTRO di e con FABIO VASCO, il cortometraggio pluripremiato e vincitore del premio RAI CINEMA. Fabio Vasco, regista del cortometraggio, presenta l’opera a forte valenza sociale. Dibattito a fine proiezione.

Alle ore 21,30 si terrà il CONCERTO DI MUSICA ETNICA con ADRIANO DI BENEDETTO.

DOMENICA 24 LUGLIO

Alle ore 19:00. VIAGGIO DA NORD A SUD. Presentazione del libro “Viaggio da Nord a Sud”, una raccolta di favole scritte da bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, frutto di un percorso di teatro e scrittura creativa realizzato in due quartieri di Roma.

Alle ore 21:00 si terrà GOLDEN AGE - CONCERTO PER PIANO E VOCE con BRUNELLA PLATANIA. Un viaggio nella musica degli anni 80 raccontati in modo nuovo e suggestivo dalla magia di un pianoforte e voce di grande impatto interpretativo.