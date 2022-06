Lucciole e storia della Caffarella, passeggiata guidata

Un percorso storico-naturalistico per scoprire la natura incontaminata della Valle (ed in particolare i piccoli e luminosi abitanti) e la storia di questa bellissima area del Parco. Due guide vi accompagneranno in questa magica esperienza.



Orario dell'appuntamento: ore 19:45

Orario partenza: ore 20:00

Punto di partenza: Via Appia Antica, 60 presso Centro Servizi Appia Antica

Arrivo: Via Appia Antica, 60 presso Centro Servizi Appia Antica



Quote di partecipazione:

- Partecipazione adulto € 12,00 spese incluse

- Partecipazione bambino (sotto i 14 anni compresi) € 8,00 (+ spese di prevendita)



Durata: 2 ore

Distanza: 3 km a/r

Lingua: italiano



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza e per il fine visita: Bus 118-218 (Fermata Domine Quo Vadis)

Parcheggio: Largo Galvaligi /Via Tito Omboni



Attrezzatura: torcia