Luca Stricagnoli in concerto al CrossRoads Live Club di Roma

Luca Stricagnoli, nato e cresciuto in Italia, è un chitarrista acustico noto per il suo stile unico e le sue tecniche esecutive innovative. Il suo approccio originale alla musica lo ha portato a una serie di successi, dall'ottenere oltre 100 milioni di visualizzazioni sui suoi video musicali all'opportunità di esibirsi in tutto il mondo.



Usando fino a cinque chitarre nello stesso pezzo, capotasti modificati e stratagemmi autoconcepiti, Luca lascia continuamente il suo pubblico a bocca aperta e si chiede quale sarà il futuro del chitarrista emergente. Oltre alle sue capacità musicali, Luca porta sul palco un'energia entusiasta che attira richieste di concerti da ogni angolo del mondo.



La sua musica è stata pubblicata su innumerevoli riviste e canali TV e ha attirato l'attenzione di artisti di fama mondiale come le band "Red Hot Chili Peppers" e "Walk Off The Earth".



Luca ha recentemente pubblicato il suo nuovo album "What if?" in cui esplora ancora più approcci al modo di suonare la chitarra. Il primo brano dell'album, caratterizzato da una nuova chitarra da lui inventata e disegnata da Davide Serracini, ha ottenuto ancora una volta successo virale con oltre 40 milioni di visualizzazioni online ed è stato pubblicato da riviste di tutto il mondo, come NME, Spiegel e La Repubblica.



