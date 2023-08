Luca Stricagnoli in concerto al CrossRoads Live Club

Luca Stricagnoli è un talento assolutamente “Made in Italy” ma di fama globale. Grazie al suo “fingerstyle” davvero unico, Luca vanta oltre 200 milioni di visualizzazioni dei suoi video online e che lo hanno portato ad esibirsi dal vivo in ogni angolo del pianeta, tanto da essere considerato, nel suo genere, uno tra i migliori chitarristi della scena mondiale.



Il suo notevole stile creativo, ma soprattutto le numerose ore di studio e sperimentazione, lo ha portato ad inventare strumenti come la “Chitarra a Tre Manici Invertita” ed il “Manico Slide Invertito”, con i quali ha largamente contribuito all’evoluzione della chitarra acustica. Luca è stato etichettato come un “fenomeno” e un “prodigio”, da influenti giornali e riviste in tutto il mondo, tra cui La Repubblica, NME, Guitar World, Der Spiegel, Daily Sabah e Frankfurter Allgemeine.

La sua musica gli ha permesso di suonare in più di 20 paesi e davanti a decine di migliaia di persone, ottenendo persino l’attenzione di Band popolari come Red Hot Chili Peppers, Metallica e Walk Off The Earth. La grande svolta nella sua carriera arriva quando il suo arrangiamento nel brano “The Last Of The Mohicans” è stato selezionato dall’influente etichetta americana Candyrat Records: da lì ha rapidamente raggiunto milioni di visualizzazioni e streaming.

In seguito a questo successo, Luca è stato invitato a creare il suo album di debutto dove spicca una stupefacente versione di “Thunderstruck”, che è diventato virale dopo solo due settimane con oltre 14 milioni di visualizzazioni.

Questo fatto ha ulteriormente incrementato la sua notorietà, tanto da ricevere inviti da ogni parte del mondo per esibirsi nei migliori teatri e auditorium, festival ed altre fascinose “venue” di grande prestigio. Dopo un’ intensa attività concertistica durata qualche anno, Luca si è messo al lavoro per dare la nascita al suo secondo album “What If?”, che include molte delle sue idee innovative, tra cui la creazione del “Reversed Triple Neck Guitar”.

Questo favoloso strumento, può essere considerato il primo “manico invertito” nella storia della chitarra, ed è diventato immediatamente anch’esso virale, un vero “booster” alla carriera di Luca.

Luca ha successivamente creato un suo canale personale su YouTube e ha rapidamente acquisito centinaia di migliaia di iscritti, vincendo diversi premi tra cui il “Creator Award” mentre intensifica una piacevole collaborazione con sua moglie, la nota cantautrice tedesca Meg Pfeiffer. Insieme hanno vinto gli “European Songwriting Awards”, 10 premi ai “German Rock & Pop Awards” e a dozzine di concorsi internazionali, oltre ad intraprendere un’attività concertistica esibendosi insieme sul palco, riscuotendo un notevole successo anche dalla critica musicale. Nel suo quarto album, “Change of Rules”, Luca ha sviluppato altre idee per migliorare le sue chitarre, come il “Guitar Ring” e il “Reversed Slide Neck”, un innovativo manico per chitarra rimovibile che ha ricevuto un incredibile successo e anche le gradite lodi di “NewAtlas”, una delle pubblicazioni di scienza e tecnologia più note e seguite nel mondo.

Luca ha una media concertistica di circa 100 “shows” all’anno, da piccoli concerti in paesi remoti, ad enormi eventi come “Nokia Arena” di Tel Aviv; eventi privati per clienti come “Formula 1”, “Hard Rock Hotel”, “Infosys” e “BNSF Railways”, a concerti sold-out in prestigiose filarmoniche, teatri e Performing Arts Centers ed è stato invitato a tenere workshop per svariate università e ha suonato in TV nazionali ed in blasonati festival in tutto il mondo, oltre ad essere invitato in veste di giudice in alcuni concorsi internazionali di chitarra. Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di condividere il palco con finalisti e vincitori di Grammy Awards, come Jim “Kimo” West, Linda Briceño, Debashish Bhattacharya e molti altri artisti di immenso talento. Luca ha recentemente fondato la sua etichetta musicale ed è un regolare capogruppo di “International Guitar Night”.