Luca Ravenna all'Auditorium Conciliazione

Dopo i grandi sold-out della prima tranche dell’autunno e inverno 2023, con gli incredibili 3 appuntamenti romani di novembre, il nuovo tour RED SOX – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, prodotto e distribuito da Trident Music, torna per un'unica sera a Roma venerdì 5 aprile all’Auditorium Conciliazione.

Red Sox, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna con più di 40 sold-out in calendario e oltre 65.000 biglietti venduti.



“Le prove dello spettacolo mi hanno consumato alla velocità della luce ma il palcoscenico è il luogo dove mi trovo meglio in assoluto e sono molto contento di tornare in scena” spiega Luca Ravenna: “RED SOX è un work in progress, i pezzi dello spettacolo cambiano in continuazione, parto da un’idea e poi mi trovo a raccontare tutt’altro e non l’obiettivo che mi ero prefissato. Ci saranno sicuramente tanti episodi autobiografici, le differenze regionali del nostro Paese, la mia esperienza recente in America e poi dei temi che non sono più affrontati dalle giovani generazioni come il romanticismo e l’amore, affronterò anche i tre grandi tabù italiani: la droga, le raccomandazioni e la blasfemia”.