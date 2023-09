MagicLand, party di fine estate con Luca Onestini

Il Parco MagicLand presenta, sabato 9 settembre, una serata di puro divertimento e musica. Ospite d'eccezione sarà Luca Onestini, dj, modello e attore. Il suo arrivo sarà preceduto da uno spettacolo pirotecnico che inizierà alle 21.45.

Per chi preferisce trascorrere l'intera giornata al Parco oppure rimanere in zona anche la domenica, può approfittare degli ultimi giorni di apertura di MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand, con al suo interno la perfetta riproduzione di una spiaggia caraibica, la nuovissima piscina wellness Bayahibe, scivoli, giochi d’acqua e tante altre attrazioni per tutte le età. MagicSplash è aperto fino al 10 settembre, quindi chi ha ancora voglia di divertirsi al sole e in acqua ha ancora qualche giorno a disposizione.

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, aperto nel 2011, si estende su una superficie di ben 600.000 metri quadrati e ospita oltre 17.000 piante. Offre attrazioni per tutti, dagli adulti ai bambini, dai più audaci ai più timidi, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Per completare l'esperienza, al suo interno ci sono tre ristoranti a tema, oltre undici chioschi, quattro bar, nove negozi e una vasta gamma di servizi. MagicLand è anche il primo e unico parco divertimenti in Italia a offrire una "Quiet Room" dedicata alle persone nello spettro dell'autismo, dimostrando così il suo impegno per l'inclusione e la diversità.