Luca Mannutza "Uneven shorter" 4tet sarà in concerto alla Casa del Jazz sabato 15 gennaio.

Rielaborare la musica di Wayne Shorter nell'aspetto ritmico è il motivo ispiratore del lavoro di arrangiamento e ricomposizione pensato per questo progetto, che vedrà sul palco della Casa del Jazz Paolo Recchia al sax alto, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

Il proposito era essere fedele alle melodie ed alle armonie delle scritture originali dei brani, composti nel periodo tra il 1963 e il 1967, e sostenerle con una tessitura di accompagnamenti polimetrici che risultassero focalizzabili da diversi punti di vista, come in un'immagine Escheriana, in una sovrapposizione continua di metriche (spesso dispari) che riemergono di volta in volta nelle strutture o nelle scelte creative dei solisti.

Il focus del mio intero lavoro è stato il tentativo di rendere fruibile la musica nonostante la sua complessità, mantenendo inalterate le splendide melodie dei capolavori di colui che ritengo essere uno dei più grandi compositori di musica jazz di tutti i tempi. (Luca Mannutza)